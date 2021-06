Saarbrücken

Bode Busse bleibt Generalintendant des Saar-Staatstheaters

Generalintendant Bodo Busse bleibt dem Saarländischen Staatstheater bis 2027 erhalten: Sein Vertrag sei am Montag für weitere fünf Spielzeiten verlängert worden, teilte das saarländische Kulturministerium in Saarbrücken mit. Nach seinen erfolgreichen Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 habe er sich in den vergangenen zwei „Corona“-Spielzeiten mit seinem Team auch als glänzender Krisenmanager bewährt.