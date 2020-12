Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 14:50 Uhr

Wiesbaden

Boddenberg erwartet finanzielle Durststrecke für Haushalte

Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) erwartet eine noch lange mehrjährige Durststrecke, bis die öffentlichen Haushalte in Hessen die finanziellen Folgen der Corona-Krise verdaut haben. Sein Vorgänger Thomas Schäfer (CDU) habe bei der Einbringung des ersten Nachtragshaushaltes im Landtag von einer Jahrhundertaufgabe gesprochen, sagte der Finanzminister am Donnerstag im Wiesbadener Parlament. „Ich würde so weit nicht gehen, dass es uns hundert Jahre beschäftigen wird.“