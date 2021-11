Bo Svensson will irgendwann zurück in „Heimat“ Dänemark

Der Mainzer Cheftrainer Bo Svensson sieht seine persönliche langfristige Zukunft nicht in Deutschland. Auf die Interviewfrage von „Spox“ und „Goal“ (Freitag), ob die Stadt Mainz zu seiner Heimat geworden sei, antwortete der 42 Jahre alte Däne: „Es gibt für mich nur eine Heimat, und das ist Dänemark. Dort bin ich aufgewachsen, dort sind alle anderen Familienmitglieder und meine engsten Freunde. Für mich ist klar, dass ich eines Tages wieder dort leben werde.“

Svensson, der früher auch für den FSV Mainz 05 spielte, hatte vor knapp einem Jahr das Traineramt bei den Rheinhessen übernommen und den Verein seitdem aus der Abstiegszone geführt. Dabei sei es gar nicht sein konkretes Ziel gewesen, eine Profimannschaft als Chefcoach zu übernehmen.

„Einen Karriereplan gibt es bei mir ohnehin nicht. Mir war nur klar, dass ich bei der U19 nicht mehr weitermachen wollte. Es gibt dann in Mainz noch zwei Jobs, die nach der U19 kommen. Das ging so ein bisschen hin und her, ich hatte aber auch ein paar externe Angebote vorliegen“, sagte Svensson. Der Trainer wechselte 2019 aus der Mainzer Jugend zum FC Liefering und kehrte später zu den 05ern zurück.

© dpa-infocom, dpa:211119-99-59252/3