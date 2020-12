Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 16:50 Uhr

Nürburg

BMW holt 20. Sieg bei 24-Stunden-Rennen am Nürburgring

In einem chaotischen Rennen auf dem Nürburgring hat sich BMW zum 20. Mal den Gesamtsieg beim 24-Stunden-Klassiker gesichert. Mit den Briten Alexander Sims und Nick Yelloly, dem Österreicher Philipp Eng und Nick Catsburg aus den Niederlanden abwechselnd am Steuer fuhr das Rowe-Racing-Team am Sonntag nach 85 Runden als Erster ins Ziel. Dabei profitierte das Quartett von einem späten Boxenstopp der Audi-Crew um den Kulmbacher Christopher Haase. Die Sieger im BMW absolvierten eine Gesamtdistanz von 2157,130 Kilometern.