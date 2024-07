Restaurator Mathias Steyer arbeitet am sogenannten «Blussus-Stein», ein Grabstein aus der Römerzeit. Der Grabstein eines Kelten, der mit seiner Frau Menimane auf einer Seite des Steins abgebildet ist und auf der anderen Seite eine Inschrift und Schiffsdarstellung aus dem 1. Jahrhundert zeigt, wurde in Mainz-Weisenau gefunden. (zu dpa: ««Blussus-Stein» in Mainz wird restauriert») Foto: Helmut Fricke/DPA