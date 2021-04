Mainz

Blühende Bäume sind begehrtes Fotomotiv: Obstbauern besorgt

Ihre Blütenpracht hat viele Bäume in Rheinland-Pfalz auch dieses Jahr zu begehrten Fotomotiven werden lassen. Zahlreich abgelichtet werden derzeit etwa die japanischen Zierkirschen in der Mainzer Ritterstraße, insbesondere vor einem leuchtend blauem Himmel wie zum Wochenauftakt. Ein anderes Beispiel sind die Mandelbäume an der Deutschen Weinstraße.