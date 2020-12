Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 18:30 Uhr

Mainz

BL-Spiel Mainz gegen Leverkusen vor nur 250 Zuschauern

Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in der Region darf Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 das Heimspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen vor nur 250 Zuschauern austragen. Das teilte der Club am Dienstag mit. Ursprünglich hatten die Behörden der Stadt 6800 Fans im Stadion erlaubt. Laut Robert Koch-Institut lag die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner in Mainz am Dienstag bei 60,8.