Plus Rheinland-Pfalz Blockierte Straßen und deutliche Botschaften: Landwirte in Rheinland-Pfalz demonstrieren gegen Sparpläne der Regierung Traktor um Traktor reihte sich aneinander. Der Protest rollte im gemächlichen Tempo, die (Aus-)Wirkungen waren allerdings massiv: Überall in Rheinland-Pfalz haben sich am Montag Landwirte auf den Weg gemacht, um gegen die geplanten Kürzungen der Bundesregierung bei Agrarsubventionen zu protestieren. Die Folge: Kilometerlange Traktorkolonnen, Autobahnen waren gesperrt, Auffahrten ebenso blockiert wie Straßen – und in etlichen Städten kam es tagsüber zu Kundgebungen. Ein Überblick.

Auswirkungen des Protests waren deutlich zu spüren in Cochem beispielsweise, in Bad Sobernheim, in Montabaur oder auch Neuwied, wo deutlich mehr Teilnehmer als erwartet anrollten. Die Demonstration begann deutlich später als geplant, weil immer noch Bauern in die Innenstadt hineinfuhren. Besonders stark besucht war auch die Kundgebung in Mainz: In ...