Mainz

Verkehrskontrolle

«Blitzermarathon»: Tausende Autofahrer zu schnell unterwegs

Beim «Blitzermarathon» gegen Raser sind auch in Rheinland-Pfalz Tausende Autofahrer mit zu hohem Tempo aufgefallen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz nannte am Freitag die Zahl von knapp 1900 gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen an rund 30 Kontrollstellen. Das Polizeipräsidium Westpfalz berichtete von 4500 gemessenen Fahrzeugen und rund 770 Fahrern, die nicht mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit unterwegs gewesen seien. Eine landesweite Bilanz des «Blitzermarathon» lag bis zum Nachmittag nicht vor.