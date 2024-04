Blitzermarathon am Freitag in Rheinland-Pfalz

An diesem Freitag sind flächendeckende Radarkontrollen zu erwarten. Sie bilden den Höhepunkt der «Kontrollwoche Speed».

ARCHIV - Ein Polizeiwagen fährt an einem mobilen Blitzwagen, einem Geschwindigkeitsmessanhänger der Marke Votronic, vorbei. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Mainz (dpa/lrs). Autofahrer in Rheinland-Pfalz müssen an diesem Freitag mit vielen Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Das Land Rheinland-Pfalz beteilige sich dabei an der europäischen «Kontrollwoche Speed», teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. Mit der Aktion sollen schwere Verkehrsunfälle vermieden werden. Überhöhte Geschwindigkeiten seien die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschäden.

Die Geschwindigkeitskontrollen werden nach Angaben des Innenministeriums von den regionalen Polizeipräsidien durchgeführt. Im vergangenen Jahr wurden demnach 319 Beamte an 120 Orten in Rheinland-Pfalz eingesetzt. Von fast 247.000 gemessenen Fahrzeugen seien damals 3,1 Prozent zu schnell unterwegs gewesen.