Kaiserslautern

Ermittlungen

Blitzer mutmaßlich in Brand gesteckt: Zwei Verdächtige

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Der Schriftzug "Polizei" ist neben dem Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiautos zu lesen. Foto: Marcus Brandt/dpa

In Kaiserslautern ist ein stationärer Blitzer in der Stadt mutmaßlich in Brand gesteckt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, gingen am Sonntagabend mehrere Anrufe bei der Polizei ein, die einen brennenden Blitzer meldeten. Bei der Fahndung nach den Verursachern des Feuers nahm die Polizei zwei Männer fest, in deren Auto sie Brandbeschleuniger und ein Flexgerät fanden. Beide Gegenständen könnten in Zusammenhang mit der Tat stehen, hieß es. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.