Blitzeis löst Unfallkette auf B8 aus: Fahrzeug fängt Feuer

Hahn am See (dpa/lrs) – Auf der Bundesstraße 8 im Westerwaldkreis ist es am Donnerstagmorgen aufgrund von Blitzeis zu mehreren Unfällen gekommen. Gleich neun Fahrzeuge auf der Strecke zwischen Hahn am See und Herschbach seien daran beteiligt gewesen, teilte die Polizei in Montabaur mit.