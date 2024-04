Blindgänger in Bitburg: 2000 Menschen verlassen Wohnungen

Am Sonntag wird in Bitburg an der Eifel eine 125 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft.

Bitburg (dpa/lrs). Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Sonntagnachmittag neben einer Grundschule in Bitburg in der Eifel entschärft werden. Etwa 2000 Menschen sollen dafür in einem Radius von 300 Metern um die Fundstelle vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Auch das Krankenhaus Bitburg sei betroffen: 30 Patienten müssen demnach in andere Krankenhäuser gebracht werden, darunter fünf Intensivpatienten.

Die 125 Kilogramm schwere Bombe solle am Sonntag um 14 Uhr entschärft werden. Um 9 Uhr beginne die Polizei damit, den Bereich zu räumen, sagte die Sprecherin. Dazu werde es auch Lautsprecherdurchsagen geben. Die Straßen werden demnach ab 11 Uhr abgesperrt. Anschließend kontrolliere die Feuerwehr, ob noch Menschen in dem Sperrgebiet sind.

Gefunden wurde der amerikanische Blindgänger bei Bauarbeiten auf dem Grundstück der Schule am Donnerstag. Neben der Grundschule ist in dem Bereich auch eine Kita, wie es hieß.

