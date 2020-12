Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 19:30 Uhr

Speyer

Blindentastmodell des Speyerer Dom übergeben

Der Dom in Speyer existiert nun auch in klein als Kirche wortwörtlich zum Anfassen. Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens habe der Dombauverein der Öffentlichkeit ein Blindentastmodell des Sakralbaus übergeben, teilte das Bistum am Mittwoch mit. Das detailgetreue Modell aus Bronze im Maßstab 1:100 werde dauerhaft auf einem Sandsteinsockel auf der Südseite stehen. Mit dem Blindentastmodell sei ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen, sagte der Vorsitzende des Dombauvereins, Gottfried Jung.