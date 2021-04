Völklingen

Blick zurück: Fotografie-Ausstellung über das Jahr 1986

Mit Fotos auf Zeitreise gehen: Das können Besucher der Ausstellung „1986. Zurück in die Gegenwart“, die am 25. April im Weltkulturerbe Völklinger Hütte eröffnet wird. Die 41 großformatigen Fotografien von Michael Kerstgens führen in ein Jahr, das geprägt war von der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl, aber auch dem zweiten Wimbledon-Sieg von Boris Becker, den „Workouts“ von Jane Fonda und einem neuen Lebensgefühl. Zu den Exponaten gehören auch Zeitzeugnisse wie Filme, Artikel – und der Discosound von 1986.