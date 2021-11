Mainz

Blick auf Entwicklung des Wohnungsmarkts

Neue Zahlen zum rheinland-pfälzischen Wohnungsmarkt werden an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) vom Statistischem Landesamt und der Investitions- und Strukturbank (ISB) präsentiert. Dabei soll auch auf regionale Unterschiede eingegangen werden. Die Landesregierung will auf der Pressekonferenz zudem über ihre Wohnungspolitik sprechen. Laut ISB hatte sich im vergangenen Jahr die Zahl der Wohnungen in dem Bundesland um 0,6 Prozent auf 2,13 Millionen erhöht. Ein Preissprung wurde dabei bei Ein- und Zweifamilienhäusern beobachtet.