Koblenz/Neustadt/Weinstraße

Ein Lehrer, der wegen WhatsApp-Nachrichten an Schülerinnen mit intimen und sexuellen Inhalten seinen Job verloren hat, kann sich nicht gegen einen Eintrag auf einer Negativliste wehren. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz wies seine Klage gegen seinen Eintrag in der internen Datenbank „Beschäftigungshindernisse“ der Schulverwaltung nach Mitteilung vom Mittwoch ab.