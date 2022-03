Blau-gelbe Proteste: Tausende demonstrieren gegen Krieg

Tausende Menschen sind am Wochenende in Rheinland-Pfalz aus Protest gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf die Straße gegangen. Auch im Saarland zeigten viele Bürger ihre Solidarität mit den Ukrainern. Bei einer Friedenskundgebung am Sonntag vor dem Mainzer Staatstheater sprach die Polizei schon kurz nach Beginn von rund 2000 Personen. «Weitere sind noch im Zulauf», hieß es.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kam zu der Demonstration in der Landeshauptstadt. Sie betonte laut einer Sprecherin mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin: «Diese Zeichen der Solidarität sind wichtig. Auch wenn sie den Krieg nicht stoppen können, zeigen sie weltweit, wie isoliert Putin ist.» Dreyer fuhr fort: «Wir bereiten uns in Rheinland-Pfalz darauf vor, die Menschen, die jetzt vor den Bomben fliehen, gut unterzubringen.» In den fünf rheinland-pfälzischen Aufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende sind längst Flüchtlinge eingetroffen, ebenso bei Familienangehörigen im Bundesland.

Bei der Demonstration bei strahlendem Sonnenschein am Sonntag in Mainz waren zahlreiche blau-gelbe Transparente und Fahnen in den ukrainischen Nationalfarben zu sehen. «No War, stop it, Putin!», «Helft Kiew jetzt, morgen ist es zu spät» und «Heute Kiew, morgen Berlin» war beispielsweise auf den Transparenten zu lesen. Ein Cellist spielte eine Bach-Suite. Am Sonntagnachmittag waren auch Ukraine-Kundgebungen unter anderem in Trier und Saarlouis geplant.