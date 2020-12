Mainz

„Blätter zum Land“ stellen Anna Seghers vor

Die jahrzehntelang umstrittene Mainzer Schriftstellerin Anna Seghers ist zum 120. Geburtstag mit einem Beitrag der Landeszentrale für politische Bildung gewürdigt worden. In der Reihe „Blätter zum Land“ gibt der Autor Hans Berkessel einen kompakten, leicht verständlichen Überblick zu Leben und Werk von Anna Seghers. Sie war am 19. November 1900 in Mainz geboren worden – und starb 1983 in Ost-Berlin. Dort wurde sie auch beigesetzt.