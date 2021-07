Saarbrücken

Bitterer Rückschlag: Saarbrücken verliert trotz Überzahl

Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Uwe Koschinat verlor am Samstag mit 1:2 (1:1) gegen Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück, obwohl man 87 Minuten in Überzahl spielte. Ein Treffer von Julian Günther-Schmidt (13. Minute) genügte nicht, nachdem Dennis Erdmann (6.) ein Eigentor unterlaufen war. Ba-Muaka Simakala (43.) erzielte später den Siegtreffer.