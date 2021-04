Landau/Koblenz

Bitcoin-Drogengeld in Millionenhöhe verschwunden

Das von einem in Landau verurteilten Dealer beschlagnahmte Drogengeld in der Internetwährung Bitcoin in Millionenhöhe ist fast restlos verschwunden. Der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer teilte am Dienstag mit, zu der Räumung des Online-Depots sei es Ende 2019 gekommen. Angesichts laufender Ermittlungen wegen Geldwäsche mache er keine Angaben, ob der verurteilte Dealer oder jemand anderes für die fast vollständige Kontoleerung verantwortlich gewesen sein könnte. Die Ermittler sollen auf das beschlagnahmte Bitcoin-Depot mangels Kenntnis des nötigen Passworts bis heute keinen Zugriff haben. Zuerst hatte die Zeitung „Rheinpfalz“ darüber berichtet.