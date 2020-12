Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 14:20 Uhr

Bitburg

Bitburger Braugruppe verzeichnet leichtes Umsatzminus

Die Bitburger Braugruppe hat das vergangene Jahr mit einem leichten Umsatzminus abgeschlossen. Mit 792 Millionen Euro seien 0,7 Prozent weniger als im Vorjahr umgesetzt worden, sagte der Sprecher der Geschäftsführung der Bitburger Braugruppe, Axel Dahm, am Mittwoch in Bitburg. Der Absatz sank um 1,1 Prozent auf gut 6,5 Millionen Hektoliter. „Angesichts der branchenweiten Rückgänge sind wir in der Summe zufrieden“, sagte Dahm.