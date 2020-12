Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 02:40 Uhr

Limburg

Bistum will Empfehlungen zu Missbrauchsprävention angehen

Das Bistum Limburg will in einem Projekt erstellte Vorschläge zur Prävention und Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch möglichst rasch umsetzen. „Wir nehmen die Handlungsempfehlungen an“, sagte Bischof Georg Bätzing am Mittwoch in Limburg. „Wir werden den Implementierungsplan in Auftrag geben.“ Nach einem monatelangen Prozess hatten Wissenschaftler, Kirchenvertreter und Betroffene unter anderem rund 60 Maßnahmen vorgeschlagen, wie künftig in dem in Hessen und Rheinland-Pfalz liegenden Bistum Übergriffe verhindert werden Können. Zu den Vorschlägen gehören eine Beschwerde- und eine externe Ombudsstelle für Betroffene.