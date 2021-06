Trier

Bistum Trier: Unabhängige Aufarbeitung von Missbrauch

Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier hat ihre Arbeit aufgenommen. Das erste Treffen sei am Samstag gewesen, teilte das Bistum am Montag in Trier mit. Im Fokus der Aufarbeitung durch Unabhängige steht die Institution Kirche. Dabei geht es um „Verantwortlichkeiten“ – darum, wie man mit Tätern und Opfern umgegangen ist. „Die Kommission bekommt vollen Zugang zu den Akten“, sagte Bischof Stephan Ackermann.