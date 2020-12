Speyer

Bistum Speyer zu Missbrauchsfall: Opfer sollen sich melden

Das Bistum Speyer hat zahlreiche Missbrauchsfälle in den 1960er und 1970er Jahren in einem Kinderheim in der Stadt eingeräumt und Opfer aufgerufen, sich zu melden. „Die Gläubigen im Bistum wie auch die Öffentlichkeit haben ein Anrecht darauf, über diesen Sachverhalt informiert zu werden“, sagte ein Sprecher von Bischof Karl-Heinz Wiesemann am Donnerstag. Aktuell richte das Bistum einen Betroffenenbeirat und eine Kommission zur Aufarbeitung ein.