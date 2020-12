Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 12:10 Uhr

Speyer

Bistum Speyer: Missbrauchsopfer an Aufarbeitung beteiligen

Bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche will das Bistum Speyer Betroffene beteiligen. „Wir können den Missbrauch in der Kirche nur aus der Opferperspektive angemessen verstehen und beurteilen“, teilte Generalvikar Andreas Sturm am Donnerstag in Speyer mit. Dazu solle ein Betroffenenbeirat gegründet werden, der die bistumsweite Aufarbeitung „gerne auch kritisch“ begleiten könne. Der Beirat solle Opfern sexuellen Missbrauchs „eine laute und starke Stimme“ geben.