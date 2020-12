Archivierter Artikel vom 14.03.2020, 13:20 Uhr

Speyer

Bistum Speyer: Auch ohne Gottesdienst zusammen beten

Auch ohne Gottesdienst können Katholiken im Bistum Speyer ab Sonntag gemeinsam beten. In den Kirchen des Bistums würden dreimal am Tag die Kirchenglocken läuten – dann könnten sich die Gläubigen „zu einer bistumsweiten Gebetsgemeinschaft“ verbinden, teilte der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann am Samstag mit. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, haben die Bistümer Mainz, Speyer, Trier und Fulda ihre Gottesdienste eingestellt. Die Regelung solle zunächst bis Ende März gelten.