Limburg

Bistum Limburg bringt Weihnachtsstimmung auf Raststätte

Weihnachtliche Blasmusik und etwas Handfestes für den Magen: Mitarbeiter des Bistums Limburg haben am Freitag auf einer Autobahnraststätte Lastwagenfahrer beschenkt. Mit der Aktion am Freitagnachmittag wollte die Diözese insbesondere Fahrern danken, die auch kurz vor Heiligabend noch unterwegs waren, um Waren zu transportieren. Die Helfer waren dafür auf der an der Autobahn 3 gelegenen Raststätte Limburg unterwegs und verteilten kleine Aufmerksamkeiten für Reisende und warme Getränke. Einige Fahrer legten gerade ihre Fahrpause ein, andere schlossen sich auf der Durchreise zum Tanken einem Gottesdienst auf der Raststätte an.