Speyer

Bistum hat 1,2 Millionen Euro an Missbrauchsopfer gezahlt

Das Bistum Speyer hat bislang rund 1,2 Millionen Euro an insgesamt 72 Opfer sexuellen Missbrauchs gezahlt. Darin enthalten seien auch Kosten für Therapien, teilte das Bistum am Montag mit. Man prüfe derzeit, ob die Auszahlung von Leistungen an Betroffene in besonders prekären Lebensumständen auch als monatliche Rente geleistet werden könne, sagte Generalvikar Andreas Sturm.