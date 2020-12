Koblenz

Bislang kaum Grippefälle in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind in diesem Herbst bislang wenige Menschen an Grippe erkrankt. Von Anfang Oktober bis fast Ende November seien fünf Fälle nachgewiesen worden, sagte der Sprecher des Landesuntersuchungsamtes (LUA), Achim Ginkel, in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatte es im gleichen Zeitraum 30 Fälle gegeben. Die Zahlen seien im Herbst traditionell niedrig, sagte Ginkel. „Das ist nicht ungewöhnlich. Das Gros der Fälle tritt nach dem Jahreswechsel auf.“