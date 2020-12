Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 19:40 Uhr

Bislang 8500 Anträge auf Zuschüsse in Corona-Krise

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mehr als 8500 Anträge auf Zuschüsse in der Corona-Krise sind bislang im Saarland von Kleinunternehmern gestellt worden. Knapp 2000 von diesen seien bereits positiv beschieden worden, teilte das saarländische Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Der weitaus überwiegende Teil der Anträge auf Landeshilfe könne bewilligt werden. Bis Anfang kommender Woche sollten alle diese Anträge abgearbeitet sein.