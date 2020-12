Archivierter Artikel vom 31.03.2020, 16:40 Uhr

Mainz

Bislang 33 000 Anträge auf Zuschüsse in der Corona-Krise

Bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) sind in weniger als zwei Tagen 33 000 Anträge auf Zuschüsse in der Corona-Krise eingegangen. Zur Bearbeitung der zahlreichen Anträge habe die landeseigene Förderbank die dafür zuständige Abteilung intern verstärkt, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Somit könnten die Anträge jetzt von 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet werden. „Wir hoffen, voraussichtlich ab Freitag die ersten Auszahlungen anweisen zu können.“