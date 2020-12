Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 13:10 Uhr

Mainz

Bislang 128 Millionen Euro an Zuschüssen bewilligt

Die Investitions- und Strukturbank (ISB) hat bislang 128 Millionen Euro an Bundeszuschüssen für Unternehmen in Rheinland-Pfalz bewilligt. Von den 67.000 bisher eingegangenen Anträgen seien 40.000 bearbeitet, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Donnerstag im Haushalts- und Finanzausschuss des Landestags. Zuletzt habe sich der Auftragseingang etwas abgeflacht. “Man kann sehr zufrieden sein mit dem Bearbeitungsstand“, sagte Ahnen.