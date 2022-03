Corona

Bisher rund 450 Impfungen mit Novavax-Impfstoff im Saarland

In saarländischen Impfzentren haben sich seit vergangenem Samstag rund 450 Menschen mit dem Corona-Impfstoff von Novavax impfen lassen. 422 Personen bekamen eine Erstimpfung, die übrigen eine Zweit- oder Auffrischimpfung, teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage am Freitag in Saarbrücken mit. Vor einer knappen Woche hatten die Impfungen mit dem neuem Impfstoff in den vier Zentren in Saarbrücken, Saarlouis, Neunkirchen und Wadern begonnen. Das Saarland hat zunächst 18 000 Impfdosen erhalten.