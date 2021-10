Mainz

Bisher mehr als 63.000 Impfungen im Bus

Anfang August öffnete der erste Impfbus vor einem Supermarkt in Mainz die Türen – inzwischen haben die Teams in den sechs Impfbussen in ganz Rheinland-Pfalz mehr als 63.000 Corona-Schutzimpfungen verabreicht, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Mainz mitteilte. Das Angebot ergänzt die Impfungen in Arztpraxen. Die Impfung im Bus ist ohne Anmeldung möglich.