Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 11:10 Uhr

Wadgassen

Bisher keine Hinweise auf Leiche in Wald bei Wadgassen

Bei einer Suche mit Leichenspürhunden in einem Wald bei Wadgassen haben sich noch keine Hinweise auf die sterblichen Überreste eines mutmaßlich vor 29 Jahren getöteten Mannes ergeben. „Die Grabstelle, die wir ja suchen, haben wir bisher nicht finden können“, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Dienstag in Saarbrücken. Die Suche mit den Hunden hatte am 17. August begonnen und soll bis mindestens Ende dieser Woche weitergehen.