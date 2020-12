Bisher höchste Zahl von Neu-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Pandemie hat sich weiter beschleunigt. An Rhein und Mosel gibt es mehr als 1300 Neuinfektionen und 46 weitere Todesfälle. Der Marburger Bund mahnt, dass Pflegekräfte und Ärzte in den Kliniken zum Teil am Rand der Erschöpfung seien.

Mainz (dpa/lrs). Die Zahl neuer Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat am Donnerstag einen bisherigen Höchststand erreicht: Die Gesundheitsämter registrierten binnen 24 Stunden 1317 Infektionen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Das ist der höchste Wert seit dem 12. November mit 1292 Neuinfektionen.

Insgesamt stieg die Zahl seit Beginn der Pandemie auf 53 442. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, erhöhte sich um 46 auf 805. Aktuell sind 17 262 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Innerhalb eines Tages mussten in Rheinland-Pfalz 44 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Von 187 Covid-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 112 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Donnerstag hervorgeht.

Der Marburger Bund als Zusammenschluss von angestellten und beamteten Ärzten mahnte am Donnerstag, Pflegekräfte und Mediziner in den Krankenhäusern arbeiteten seit Wochen am Limit, zum Teil bereits am Rande der Erschöpfung. Angesichts der steigenden Zahl an schwer erkrankten Covid-19-Patienten empfahl der Vorstand des Marburger Bundes Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz, dass sich die Kliniken ab dem 19. Dezember weitestgehend auf die Covid-19-Fälle konzentrieren und abgesehen von medizinischen Notfällen bis Anfang Januar keine weiteren Operationen oder Diagnosen durchführen und die Versorgung auf das Niveau eines Feiertages absenken sollten. „Das Klinikpersonal in NRW und RLP braucht dringend endlich etwas Zeit zum Durchatmen, um Kraft zu schöpfen.“

Die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Donnerstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 143,3 und damit über dem Wert der Vorwoche (122,6). Die höchste Inzidenz gibt es in Speyer mit 417,3. Danach folgen Ludwigshafen (394,2), der Rhein-Pfalz-Kreis (275,5) und der Kreis Neuwied (205,7). Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Birkenfeld mit 67,9.