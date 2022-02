Mainz

Bisher höchste Zahl von Corona-Infektionen

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag die bisher höchste Zahl von Corona-Infektionen an einem Tag erfasst. Demnach haben sich 9333 Menschen (Stand 14.10 Uhr) neu angesteckt, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 995,9 – auch dies ein Höchststand seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren. Am Mittwoch waren es 963,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.