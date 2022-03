Mainz

Corona

Bisher höchste Zahl an Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch so hoch gewesen wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter registrierten 12 129 neuen Fällen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte mit 1332,2 den dritten Tag in Folge einen Höchststand. Am Dienstag waren es 1254,4 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen.