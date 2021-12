Mainz

Bisher höchste Zahl an Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch so viele Corona-Neuinfektionen registriert wie nie zuvor an einem Tag. Innerhalb von 24 Stunden kamen 2613 Fälle (Stand 14.10 Uhr) neu dazu, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen erreichte mit 309,6 einen Höchststand. Am Dienstag waren es 306,4 und am Mittwoch vergangener Woche 271,1.