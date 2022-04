Trier

Ukraine-Krieg

Bischof predigt über «Menschen in Karfreitagssituationen»

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat den Tod von Menschen im Ukraine-Krieg und von Flüchtlingen im Mittelmeer in den Mittelpunkt seiner Karfreitagspredigt gestellt. Als «Menschen in Karfreitagssituationen unserer Zeit» nannte er im Trier Dom «die Menschen, die im Krieg in der Ukraine in den bombardierten Städten unter den Trümmern einen erbärmlichen, einsamen Tod sterben». Ebenso wies er auf die Menschen hin, die «über Tage hilflos auf dem Mittelmeer treiben und schließlich ertrinken, ohne dass jemand jemals wieder von ihnen hört».