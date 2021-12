Mainz

Bischof Kohlgraf sieht kein Ende der Debatten in Pandemie

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf sieht angesichts der Corona-Pandemie noch kein Ende der gesellschaftlichen Debatten. „Wir feiern Weihnachten in einer Zeit vieler verwundeter Seelen“, sagte Kohlgraf nach einem vorab verbreitet Text seiner Weihnachtspredigt am Samstag im Mainzer Dom. Die einen seien selbst an dem Virus erkrankt, hätten Sorge um ihre berufliche und existenzielle Zukunft oder einen Menschen durch den Tod verloren. Die anderen Menschen fühlten sich verletzt durch ihnen nicht einsichtige Corona-Regeln, sie fühlten sich ausgegrenzt und herabgesetzt. Die Folgen seien laut wahrnehmbar. Eine Weihnachtspredigt solle aber verbinden und nicht neue Spaltungen hervorrufen oder vertiefen. „Daher will ich hier nicht näher auf Vernunftgründe eingehen, auf Verschwörungstheorien oder andere Unsicherheiten.“