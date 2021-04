Offenbach/Mainz

Bischof Kohlgraf auf Schatzsuche bei Corona-Jugendprojekt

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat sich am Samstag bei einem Corona-Jugendprojekt seines Bistums an einer Schatzsuche in Offenbach beteiligt. Ziel der Geocaching-Tour war ein Briefkasten. Dort konnten Kinder und Jugendliche, die sich in den vergangenen Tagen unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen an der von dem Ministrantenteam des Bistums organisierten Schnitzeljagd beteiligt hatten, Briefe an den Bischof mit Schilderungen ihrer Corona-Erfahrungen einwerfen. Begleitet wurde Kohlgraf am Samstag wegen der Corona-Situation nur von einer sehr kleinen Gruppe von Kindern, Eltern und Jugendbetreuern.