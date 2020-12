Bischof: Corona wird Distanzierung von Kirche beschleunigen

Die Folgen der Corona-Krise für die katholische Kirche und die Seelsorge lassen sich nach Einschätzung des Mainzer Bischofs Peter Kohlgraf derzeit noch nicht absehen. Viele Menschen nutzten derzeit die digitalen und medialen Angebote der Kirche, sagte Kohlgraf der Deutschen Presse-Agentur. Das werde auch an Weihnachten so sein. „Inwieweit diese Menschen dann wieder eine Sehnsucht nach Präsenzgottesdiensten haben, bleibt abzuwarten. Es scheint mir aber relativ sicher, dass die Corona-Krise Prozesse der Distanzierung von Kirche beschleunigt.“

Die Kirche könne nur versuchen, auch in dieser Zeit bei den Menschen zu sein und Hilfen anzubieten – auch für kleinere Gottesdienstformen und für das persönliche Gebet. Außerdem gehe es darum, kreative seelsorgliche Ideen unter die Menschen zu bringen. „Ich kann alle nur einladen – auch aus christlicher Verantwortung – aufmerksam zu sein für Menschen, die Hilfe brauchen, damit sie nicht in der Einsamkeit, in der Krankheit oder in der Sorge vor der Krankheit versinken.“

In den vergangenen Wochen und Monaten sei in der Seelsorge viel geschehen und geschehe immer noch viel, sagte der Bischof weiter. Er erinnerte an die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die sich speziell für die Begleitung von schwererkrankten Covid-19-Patienten zur Verfügung gestellt und dafür eigene Schulungen absolviert hätten. Auch in der Jugendarbeit gebe es viele Aktivitäten. „Freilich gab es auch Orte im Bistum, wo Verantwortliche zunächst eher schleppend auf die Herausforderungen reagiert haben und wo wenig geschehen ist“, sagte er.