Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 01:50 Uhr

Der Papst wollte am Samstag in Assisi eine neue Enzyklika unterschreiben. Das Lehrschreiben „Fratelli tutti“ soll dann am Sonntag in Rom veröffentlicht werden. Der Bischofskonferenz zufolge befasst sich dieses nach Angaben des Vatikans „mit einer globalen Neuorientierung nach der Corona-Pandemie aus christlicher Sicht“.