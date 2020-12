Archivierter Artikel vom 12.04.2020, 11:00 Uhr

Trier

Bischof Ackermann: Ostern durch Corona-Krise neu entdecken

Die Corona-Krise kann aus Sicht des Trierer Bischofs Stephan Ackermann auch positive Folgen für das Osterfest haben. Dessen Kraft werde durch die Krise nicht gemindert, sagte er am Sonntag im Trierer Dom laut vorab verbreiteter Predigt. Auch wenn in diesem Jahr „uns so manches von dem versagt bleibt, was wir traditionell mit Ostern verbinden“, werde das Fest in seiner Substanz nicht von der Krise „vermiest“, sagte er der Mitteilung des Bistums zufolge. Vielmehr könne die Krise helfen, die Kraft, die im Osterfest stecke, neu zu entdecken.