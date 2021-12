Trier

Bischof Ackermann: Gott ist gekommen, um zu bleiben

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat in seiner Weihnachtspredigt die Gläubigen dazu aufgerufen, ihr Leben bewusst und konsequent von Gott her zu denken. „Gott ist in diese Welt gekommen auf eine ganz neue Weise und konkret wie nie zuvor“, sagte er nach einem vorab verbreiteten Text. „Gott bricht mit seiner Gegenwart ein in unsere Zeit, und er nimmt diese Gegenwart nie wieder zurück. Gott ist gekommen, um zu bleiben.“