Trier

Bischof Ackermann dankt für Unterstützung nach Hochwasser

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat sich für die Unterstützung nach der Unwetterkatastrophe bedankt. Es gebe eine „überwältigende Welle der Hilfsbereitschaft aus der unmittelbaren Nachbarschaft ebenso wie aus dem ganzen Land“, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Brief an die Menschen im Bistum. „So sind wir im Bistum Trier nicht nur vereint im Erschrecken und in der Betroffenheit über die Auswirkungen der Naturkatastrophe. Wir spüren auch eine Gemeinschaft in der Solidarität“, schrieb Ackermann. Auch aus anderen Bistümern erreichten ihn Solidaritätsbekundungen und Hilfszusagen.