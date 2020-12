Archivierter Artikel vom 02.03.2020, 14:50 Uhr

Mainz

Bischöfe zu katholischen Frauen: „Es muss etwas geschehen“

Die beiden Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz haben den katholischen Frauenverbänden Unterstützung in ihrem Engagement für mehr Gleichberechtigung in der Kirche zugesagt. „Nicht die Weihe von Frauen ist begründungspflichtig, sondern deren Ausschluss“, sagte der stellvertretende Vorsitzende, der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode, am Montag in Mainz und übernahm damit eine der Osnabrücker Thesen zu Frauen in kirchlichen Ämtern von 2017. „Es muss etwas geschehen und deswegen danke ich Ihnen für Ihren Protest“, sagte Bode der Bundesvorsitzenden der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), Mechthild Heil, und Birgit Mock vom Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB).