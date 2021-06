Mainz

Bis zu 5000 Zuschauer: Großveranstaltungen wieder möglich

In Rheinland-Pfalz sind ab diesem Freitag wieder Großveranstaltungen möglich. Bei Veranstaltungen im Freien, die nicht mit festem Platz wie etwa im Stadion, sondern auf einem Festplatz oder in einem Park stattfinden, liegt die mögliche Zuschauerzahl grundsätzlich bei 5000, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung mitteilte. Auch größere Veranstaltungen seien in Abstimmung mit den örtlichen Behörden zulässig. Voraussetzung ist, dass die Inzidenz in der jeweiligen Kommune unter 35 liegt. Generell könne sowohl innen als auch im Freien der Veranstaltungsort bis zur halben Kapazität genutzt werden, erklärte Dreyer.